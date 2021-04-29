Песков оценил уровень российско-белорусского сотрудничества

Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, у отношений хороший потенциал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сотрудничество продвигается своим чередом и не зависит от даже самых страшных событий. Такое сотрудничество охватывает все сферы жизни стран и соответствует интересам народов.