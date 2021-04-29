Песков оценил уровень российско-белорусского сотрудничества
Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, у отношений хороший потенциал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сотрудничество продвигается своим чередом и не зависит от даже самых страшных событий. Такое сотрудничество охватывает все сферы жизни стран и соответствует интересам народов.
Песков также подчеркнул, что процесс развития и углубления отношений будет продолжаться.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским президентом Владимиром Путиным провести следующую личную встречу предстоящим летом, передает телеканал.
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