Песков оценил уровень российско-белорусского сотрудничества

Российско-белорусское сотрудничество свободно от конъюнктурных событий, у отношений хороший потенциал. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что сотрудничество продвигается своим чередом и не зависит от даже самых страшных событий. Такое сотрудничество охватывает все сферы жизни стран и соответствует интересам народов.

Песков прокомментировал слова Юмашева о ситуации в Белоруссии

Песков также подчеркнул, что процесс развития и углубления отношений будет продолжаться.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он договорился с российским президентом Владимиром Путиным провести следующую личную встречу предстоящим летом, передает телеканал.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияРоссияПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры