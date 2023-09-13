СМИ: Ким Чен Ын назвал визит в РФ демонстрацией важности отношений с Москвой

Глава государства высказался об отношениях с Россией во время прибытия на станцию Хасан в Приморском крае. Там его встретили российские политики. Визит демонстрирует серьезную позицию партии и правительства, указал Ким Чен Ын. Он отметил, что отношения Пхеньяна и Москвы являются стратегическими.

В Госдепе заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

