СМИ: Ким Чен Ын назвал визит в РФ демонстрацией важности отношений с Москвой

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию показателем важности стратегического сотрудничества двух стран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Глава государства высказался об отношениях с Россией во время прибытия на станцию Хасан в Приморском крае. Там его встретили российские политики. Визит демонстрирует серьезную позицию партии и правительства, указал Ким Чен Ын. Он отметил, что отношения Пхеньяна и Москвы являются стратегическими.

В Госдепе заявил о готовности принять меры против сотрудничества РФ и КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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