Путин и Ким Чен Ын простились у трапа самолета

В аэропорту Пхеньяна его провожали северокорейский лидер Ким Чен Ын, большая группа корейцев и оркестр.

Местные жители выстроились вдоль красной ковровой дорожки, которая протянулась вдоль терминала аэропорта до самого трапа российского Ил-96. У многих в руках были плакаты и транспаранты, на которых было написано, в том числе на русском языке, о дружбе двух братских народов.

Всего в ходе визита в КНДР Путин и Ким Чен Ын общались более 10 часов. Провожая российского гостя, северокорейский лидер дошел с ним до самого трапа самолета.

Ранее Владимир Путин покатал Ким Чен Ына на автомобиле Aurus, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

