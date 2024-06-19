Путин и Ким Чен Ын простились у трапа самолета
Президент РФ Владимир Путин завершил свой визит в КНДР, передает ТАСС.
В аэропорту Пхеньяна его провожали северокорейский лидер Ким Чен Ын, большая группа корейцев и оркестр.
Местные жители выстроились вдоль красной ковровой дорожки, которая протянулась вдоль терминала аэропорта до самого трапа российского Ил-96. У многих в руках были плакаты и транспаранты, на которых было написано, в том числе на русском языке, о дружбе двух братских народов.
Всего в ходе визита в КНДР Путин и Ким Чен Ын общались более 10 часов. Провожая российского гостя, северокорейский лидер дошел с ним до самого трапа самолета.
Ранее Владимир Путин покатал Ким Чен Ына на автомобиле Aurus, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru