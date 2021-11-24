Путин и глава Евросовета обсудили миграционный кризис у границ ЕС
Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис у границ Евросоюза и другие вопросы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
По вопросу сложной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе Путин призвал к взаимодействию страны ЕС и Белоруссии, назвав антибелорусские санкции контрпродуктивными. Кроме того, российский лидер обратил внимание на факты насильственного отношения к мигрантам, в том числе использования против них слезоточивого газа, светошумовых гранат.
Помимо этого стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. В частности, Путин выразил беспокойство в связи с провокациями Украины на границе. Также стороны согласились на том, что минские договоренности являются безальтернативным способом урегулирования конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- В Словакии вводится режим ЧС на 90 дней в связи с коронавирусом
- Садовничий: 80% россиян вакцинируется к 2022 году
- «Спартак» обыграл «Наполи» в Лиге Европы
- Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса
- Шольц: «Правящая коалиция Германии сформирована»
- Аэропорты Москвы отменяют рейсы из-за снегопада
- Полиция нашла более полутора килограммов наркотиков у жителя Щёлково
- Словакия введет общенациональный локдаун с 25 ноября из-за COVID-19
- Украина заявила, что митинг антипрививочников в Киеве – спецоперация России
- Путин согласился с идеей усилить ответственность за переход госкомпаний на российское ПО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru