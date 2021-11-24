Путин и глава Евросовета обсудили миграционный кризис у границ ЕС

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис у границ Евросоюза и другие вопросы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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По вопросу сложной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе Путин призвал к взаимодействию страны ЕС и Белоруссии, назвав антибелорусские санкции контрпродуктивными. Кроме того, российский лидер обратил внимание на факты насильственного отношения к мигрантам, в том числе использования против них слезоточивого газа, светошумовых гранат.

Помимо этого стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. В частности, Путин выразил беспокойство в связи с провокациями Украины на границе. Также стороны согласились на том, что минские договоренности являются безальтернативным способом урегулирования конфликта.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвросоюзПутин
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