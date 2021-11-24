Путин и глава Евросовета обсудили миграционный кризис у границ ЕС

По вопросу сложной ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе Путин призвал к взаимодействию страны ЕС и Белоруссии, назвав антибелорусские санкции контрпродуктивными. Кроме того, российский лидер обратил внимание на факты насильственного отношения к мигрантам, в том числе использования против них слезоточивого газа, светошумовых гранат.



Помимо этого стороны обсудили ситуацию на российско-украинской границе. В частности, Путин выразил беспокойство в связи с провокациями Украины на границе. Также стороны согласились на том, что минские договоренности являются безальтернативным способом урегулирования конфликта.

