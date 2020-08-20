Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг днём провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне прошёл экстренный саммит лидеров 27 стран Евросоюза. По словам Мишеля, его участники выразили солидарность с народом Белоруссии «в его желании определять свою судьбу».

Мишель написал в «Твиттере», что сегодня донёс эту позицию до Путина.