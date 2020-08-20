Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг днём провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Накануне прошёл экстренный саммит лидеров 27 стран Евросоюза. По словам Мишеля, его участники выразили солидарность с народом Белоруссии «в его желании определять свою судьбу».

Мишель написал в «Твиттере», что сегодня донёс эту позицию до Путина.

По словам главы Евросовета, возможен только один путь – мирный демократический процесс и инклюзивный политический диалог.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина сбыл международный разговор по «белорусским делам», пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:БелоруссияЕвросоюзВладимир Путин
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