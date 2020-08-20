Путин и глава Евросовета обсудили Белоруссию
Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг днём провёл телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
Накануне прошёл экстренный саммит лидеров 27 стран Евросоюза. По словам Мишеля, его участники выразили солидарность с народом Белоруссии «в его желании определять свою судьбу».
Мишель написал в «Твиттере», что сегодня донёс эту позицию до Путина.
Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.— Charles Michel (@eucopresident) August 20, 2020
Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E
There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.
По словам главы Евросовета, возможен только один путь – мирный демократический процесс и инклюзивный политический диалог.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что у Путина сбыл международный разговор по «белорусским делам», пишет «Газета.ру».
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