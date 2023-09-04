Путин и Эрдоган завершили в Сочи переговоры в широком составе

В свою очередь, турецкий лидер выразил надежду, что после переговоров в Сочи миру будет дан необходимый месседж в плане зерновой сделки, особенно странам Африки. Эрдоган также поблагодарил России за помощь в тушении природных пожаров.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.

