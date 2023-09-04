Путин и Эрдоган завершили в Сочи переговоры в широком составе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе закончились в Сочи. Этот этап встречи продолжался 1,5 часа.

В ходе публичное отрезка переговоров российский лидер, в частности, заявил об открытости Москвы к обсуждению зерновой сделки. Путин также сообщил об успешном продвижении переговоров по формированию газового хаба в Турции. Он также анонсировал запуск в 2024 году первого блока АЭС «Аккую» в этой стране.

Турция «на сделке»? Эрдоган попытается договориться с Путиным о зерне ради собственной выгоды

В свою очередь, турецкий лидер выразил надежду, что после переговоров в Сочи миру будет дан необходимый месседж в плане зерновой сделки, особенно странам Африки. Эрдоган также поблагодарил России за помощь в тушении природных пожаров.

Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:СочиПутинЭрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры