Путин и Эрдоган завершили в Сочи переговоры в широком составе
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе закончились в Сочи. Этот этап встречи продолжался 1,5 часа.
В ходе публичное отрезка переговоров российский лидер, в частности, заявил об открытости Москвы к обсуждению зерновой сделки. Путин также сообщил об успешном продвижении переговоров по формированию газового хаба в Турции. Он также анонсировал запуск в 2024 году первого блока АЭС «Аккую» в этой стране.
В свою очередь, турецкий лидер выразил надежду, что после переговоров в Сочи миру будет дан необходимый месседж в плане зерновой сделки, особенно странам Африки. Эрдоган также поблагодарил России за помощь в тушении природных пожаров.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.
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