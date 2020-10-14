Путин и Эрдоган договорились о военных и дипломатических контактах
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжат контакты по военным и дипломатическим каналам. Решение было принято в ходе телефонных переговоров глав государств.
Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, отметив, что взаимодействие России и Турции способствовало стабилизации обстановки и политико-дипломатическому продвижению на Ближнем Востоке.
Отмечается, что президенты России и Турции условились в дальнейшем поддерживать регулярные дипломатические и военные контакты.
Путин также обсудил с Эрдоганом ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
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