Путин и Эрдоган договорились о военных и дипломатических контактах

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжат контакты по военным и дипломатическим каналам. Решение было принято в ходе телефонных переговоров глав государств.

Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры стран обменялись мнениями по ситуации в Сирии и Ливии, отметив, что взаимодействие России и Турции способствовало стабилизации обстановки и политико-дипломатическому продвижению на Ближнем Востоке.



Отмечается, что президенты России и Турции условились в дальнейшем поддерживать регулярные дипломатические и военные контакты.

Путин также обсудил с Эрдоганом ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

