Путин обсудил с Эрдоганом Карабах
Президенты России и Турции провели сегодня телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, обострившейся с 27 сентября. Владимир Путин и Тайип Эрдоаг обсудили детали амяно-азербайджанского противостояния, информирует пресс-служба Кремля.
В разговоре с турецким коллегой российский лидер выразил серьёзную обеспокоенность в связи с вовлечением в боевые действия в регионе боевиков с Ближнего Востока, отмечает News.ru.
Путин и Эрдоган согласились с необходимостью соблюдения гуманитарного перемирия, о котором стороны договорились 10 октября на встрече министров иностранных дел в Москве. Он также высказались за активизацию политического процесса, в частности, на базе предыдущих наработок Минской группы ОБСЕ.
Владимир Путин предложил Турции, как члену Минской группы ОБСЕ, внести конструктивный вклад в снижение напряженности в Карабахе.
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