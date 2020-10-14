Путин обсудил с Эрдоганом Карабах

Президенты России и Турции провели сегодня телефонные переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, обострившейся с 27 сентября. Владимир Путин и Тайип Эрдоаг обсудили детали амяно-азербайджанского противостояния, информирует пресс-служба Кремля.

В разговоре с турецким коллегой российский лидер выразил серьёзную обеспокоенность в связи с вовлечением в боевые действия в регионе боевиков с Ближнего Востока, отмечает News.ru.

Путин и Эрдоган согласились с необходимостью соблюдения гуманитарного перемирия, о котором стороны договорились 10 октября на встрече министров иностранных дел в Москве. Он также высказались за активизацию политического процесса, в частности, на базе предыдущих наработок Минской группы ОБСЕ.

Владимир Путин предложил Турции, как члену Минской группы ОБСЕ, внести конструктивный вклад в снижение напряженности в Карабахе.

