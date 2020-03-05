Путин и Эрдоган пообщаются тет-а-тет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле пройдут в формате «один на один», передает РИА Новости.

При необходимости общение пройдет в узком составе.

«Интересный момент» агрессора Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции пройдут 5 марта в Москве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что после его визита в Россию в сирийском Идлибе может быть установлен режим прекращения огня. Также он заявил, что попросил помощи у президента США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон предоставил боеприписы. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что не видит противоречия в этих заявлениях. Он также объяснил, почему турецкий лидер рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после встречи с Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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