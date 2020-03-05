Путин и Эрдоган пообщаются тет-а-тет

Переговоры президентов России и Турции пройдут 5 марта в Москве.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что после его визита в Россию в сирийском Идлибе может быть установлен режим прекращения огня. Также он заявил, что попросил помощи у президента США Дональда Трампа, чтобы Вашингтон предоставил боеприписы. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН заявил, что не видит противоречия в этих заявлениях. Он также объяснил, почему турецкий лидер рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после встречи с Путиным.

