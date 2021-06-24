Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили вопросы взаимодействия двух стран и ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, Эрдоган выразил признательность за решение РФ о возобновлении авиасообщения с Турцией и начало поставок вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Обсуждая обстановку на Южном Кавказе, главы государств позитивно оценили работу Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и военных действий.

«Президент Турции высказался в поддержку российских усилий по обеспечению реализации в полном объёме договорённостей, закреплённых в Заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Подтверждена обоюдная готовность к продолжению координации, в том числе в интересах экономического развития и восстановления транспортной инфраструктуры региона», — сообщает Кремль.

Кроме того, Путин и Эрдоган рассмотрели вопрос урегулирования в Сирии, подчеркнув важность сотрудничества российских и турецких военных в регионе.

Также российский лидер поделился с коллегой впечатлениями о встрече с президентом США Джо Байденом, состоявшейся в Женеве 16 июня.

Ранее Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

