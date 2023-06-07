Путин и Эрдоган обсудили зерновую сделку и ситуацию с разрушением Каховской ГЭС
Главы России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, сообщает канцелярия турецкого лидера, передает ТАСС.
Президенты обсудили ситуацию, связанную с разрушением Каховской ГЭС. Была отмечена важность всестороннего расследования инцидента.
Отдельно стороны рассмотрели возможность продления зерновой сделки. Эрдоган посоветовал Путину продолжить диалог с ООН по снятию препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.
Ранее стало известно, что Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru