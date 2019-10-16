Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии по телефону

16 октября 201900:28

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии по телефону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Лидеры стран признали необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными силами, продолжили обсуждение ситуации на севере Сирии. Оба президента выразили свою позицию по сохранению территориальной целостности страны.

Также было сообщено о намерении способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе Турции вечером во вторник 15 октября.

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ФОТО: kremlin.ru
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