Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии по телефону

Лидеры стран признали необходимость предотвращения конфликтов между турецкими и сирийскими военными силами, продолжили обсуждение ситуации на севере Сирии. Оба президента выразили свою позицию по сохранению территориальной целостности страны.

Также было сообщено о намерении способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Телефонный разговор двух президентов состоялся по инициативе Турции вечером во вторник 15 октября.

