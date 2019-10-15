Численность российской армии в Сирии увеличивается после отвода войск США
Россия попыталась «заполнить пустоту, оставленную Соединенными Штатами на севере Сирии», чтобы не допустить наступления сирийского правительства и турецких войск. Об этом сообщает The Washington Post.
В то же время издание сообщает, что внутри НАТО усиливается напряжение, так как Турция не реагирует на осуждение западными союзниками своего вторжения. Келли Крафт, посол США в ООН, сказала журналистам, что Вашингтон «глубоко обеспокоен» тем, что российские войска патрулируют между двумя сторонами.
Россия перешла к дальнейшему укреплению своей роли посредника после того, как президент Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из северо-восточной Сирии. Курдская администрация заключила сделку с поддерживаемым Россией правительством президента Сирии Башара Асада, чьи силы в воскресенье начали движение в районы, управляемые курдами, чтобы защитить их от Турции.
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