Путин и Эрдоган по телефону обсудили события на Украине

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили Украину. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все для разрешения конфликта.

«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения Турции и России.

