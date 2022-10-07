Путин и Эрдоган по телефону обсудили события на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.
Отмечается, что лидеры двух стран обсудили Украину. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все для разрешения конфликта.
«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — подчеркнули в канцелярии.
Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения Турции и России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru