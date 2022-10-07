Путин и Эрдоган по телефону обсудили события на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

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Отмечается, что лидеры двух стран обсудили Украину. Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все для разрешения конфликта.

«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова внести свой вклад в поиск мирного решения украинского вопроса на благо всех сторон», — подчеркнули в канцелярии.

Кроме того, главы государств обсудили двусторонние отношения Турции и России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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