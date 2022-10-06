Песков: Путин и Эрдоган проведут разговор 7 октября

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин проведут телефонный разговор 7 октября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Предыдущий телефонный разговор двух президентов состоялся 29 сентября. Путин и Эрдоган тогда обсудили ситуацию на Украине.

Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится скорее закончить кризис на Украине, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияВладимир Путин
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