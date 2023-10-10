Число погибших в Израиле россиян возросло до четырех человек
10 октября 202318:05
Число погибших при обострении палестино-израильского конфликта россиян выросло до четырех человек, еще шесть граждан числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.
При этом представительство получает обращения от родственников прибывших ранее в Израиль граждан России с просьбой помочь установить их местонахождение.
Также посольство России в Израиле открыло для обращений дополнительную горячую линию: +972-53-598-66-04, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru