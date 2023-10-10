Число погибших в Израиле россиян возросло до четырех человек

При этом представительство получает обращения от родственников прибывших ранее в Израиль граждан России с просьбой помочь установить их местонахождение.

Также посольство России в Израиле открыло для обращений дополнительную горячую линию: +972-53-598-66-04, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».