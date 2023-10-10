Число погибших в Израиле россиян возросло до четырех человек

Число погибших при обострении палестино-израильского конфликта россиян выросло до четырех человек, еще шесть граждан числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ.

АТОР: Организованные туристы вернутся из Израиля в ближайшие неделю-две

При этом представительство получает обращения от родственников прибывших ранее в Израиль граждан России с просьбой помочь установить их местонахождение.

Также посольство России в Израиле открыло для обращений дополнительную горячую линию: +972-53-598-66-04, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ХамасИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры