Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии
Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Ливии и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую сторону.
Также лидеры стран поговорили о шагах по укреплению российско-турецких отношений и обменялись мнениями по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией. Среди затронутых тем также был коронавирус и возобновление авиасообщения между странами.
Ранее на прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии, пока ее народ не получит свободу и безопасность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru