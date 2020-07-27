Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Сирии и Ливии

Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили обстановку в Ливии и Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкую сторону.

Также лидеры стран поговорили о шагах по укреплению российско-турецких отношений и обменялись мнениями по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией. Среди затронутых тем также был коронавирус и возобновление авиасообщения между странами.

Ранее на прошлой неделе Эрдоган заявил, что Турция продолжит присутствовать в Сирии, пока ее народ не получит свободу и безопасность.