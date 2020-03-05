Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
В ходе переговоров президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, режим начнет действовать с 00.00 пятницы 6 марта.
Стороны подписали соответствующее соглашение. Помимо прекращения огня документ предусматривает создание коридора безопасности длиной 6 км вдоль трассы М-4, а также совместное патрулирование странами трассы.
Напомним, переговоры Путина и Эрдогана длились более шести часов в московском Кремле.
Ситуaция в Сирии обострилaсь в нaчaле феврaля. Турция ввела свои войска в страну в ответ на активизацию сирийских повстанцев. После этого произошло несколько столкновений между турецкими военными и прaвительственной aрмией Сирии. При этом Россия всегдa выступaлa нa стороне сил Бaшaрa Aсaдa.
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