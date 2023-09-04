Путин и Эрдоган будут есть на обед суп харчо и барабульку

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган будут есть на обед суп-харчо с говядиной, филе барабульки и десерт «Птичье молоко». Меню рабочего обеда лидеров двух стран в Сочи опубликовал корреспондент Павел Зарубин.

Путин и Эрдоган завершили в Сочи переговоры в широком составе

Отмечается, что в качестве закуски главам государств предложили салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, на первое — суп-харчо, а на второе — кефаль с овощами и шпинатным соусом и корейку ягненка на гриле с пюре из пастернака.

На десерт Путину и Эрдогану подадут «Птичье молоко».

Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Green Kitchen
ТЕГИ:ЕдаПереговорыРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры