Путин и Эрдоган будут есть на обед суп харчо и барабульку

Отмечается, что в качестве закуски главам государств предложили салат из подкопченной форели с огурцом и авокадо, на первое — суп-харчо, а на второе — кефаль с овощами и шпинатным соусом и корейку ягненка на гриле с пюре из пастернака.

На десерт Путину и Эрдогану подадут «Птичье молоко».

Telegram-канал «Радиоточка НСН» обратил внимание на ошибку турецкого переводчика в ходе беседы Путина и Эрдогана, который чуть не начал «войну» между Россией и Турцией.

