Путин и Байден провели телефонный разговор
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин побеседовали по телефону, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что лидеры двух стран обсудили продолжающиеся кибератаки, затрагивающие как США, так и другие страны, которые предпринимают «базирующиеся в РФ преступники». В ходе разговора Байден заявил о приверженности к дальнейшему взаимодействию по противодействию вирусам-вымогателям и призвал Путина принять меры в отношении киберпреступников.
Кроме того, американский и российский президенты высоко оценили совместную работу своих команд после американо-российского саммита, которая привела к принятию в СБ ООН «резолюции по продлению трансграничной гуманитарной помощи в Сирии».
Ранее президент США Джо Байден включил в перечень сфер сотрудничества с Россией борьбу с климатическими изменениями и вопросы нераспространения ядерного оружия, а также заявил о намерении дать зеркальный ответ на потенциальные «кибератаки и вмешательство в экономику Соединенных Штатов» со стороны российских властей.
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