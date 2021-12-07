Путин и Байден начали видеопереговоры

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что не ожидает от этой встречи больших прорывов в двусторонних отношениях. С другой стороны, представитель Кремля отметил, что Путин будет говорить не на эмоциях, а защищая национальные интересны.

Песков также подчеркнул, что на переговорах президенты обсудят широкий круг вопросах, в том числе размещение войск НАТО у российских границ и обострение ситуации на Украине.

