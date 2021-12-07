Путин и Байден начали видеопереговоры
Президент России Владимир Путин и Президент США Джо Байден начали переговоры по видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что не ожидает от этой встречи больших прорывов в двусторонних отношениях. С другой стороны, представитель Кремля отметил, что Путин будет говорить не на эмоциях, а защищая национальные интересны.
Песков также подчеркнул, что на переговорах президенты обсудят широкий круг вопросах, в том числе размещение войск НАТО у российских границ и обострение ситуации на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru