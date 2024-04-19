Путин и Алиев встретятся в Москве 22 апреля
Переговоры президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пройдёт в Москве 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры планируют рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства Москвы и Баку, а также обсудить актуальную региональную проблематику.
Также запланирована встреча Путина и Алиева с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. В Кремла напомнили, что отец азербайджанского лидера Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством магистрали.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договоренность с российским лидером Владимиром Путиным относительно его визита в Анкару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru