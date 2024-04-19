Путин и Алиев встретятся в Москве 22 апреля

Переговоры президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева пройдёт в Москве 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: Россия готова к переговорам по Украине

В сообщении говорится, что лидеры планируют рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития стратегического партнёрства Москвы и Баку, а также обсудить актуальную региональную проблематику.

Также запланирована встреча Путина и Алиева с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. В Кремла напомнили, что отец азербайджанского лидера Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные со строительством магистрали.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил договоренность с российским лидером Владимиром Путиным относительно его визита в Анкару, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыАзербайджанРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры