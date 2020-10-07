Путин и Алиев впервые с начала войны в Карабахе поговорили
Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе телефонной беседы обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Это первая беседа двух лидеров с начала военных действий в регионе.
Алиев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья и процветания, сообщили в пресс-службе президент Азербайджана. После этого речь зашла о столкновении Азербайджана и Армении из-за непризнанной республики Нагорный Карабах, передает RT.
Ранее Владимир Путин призвал к скорейшему прекращению огня в Карабахе, так как там гибнут люди. Он назвал происходящее трагедией, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru