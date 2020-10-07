Путин и Алиев впервые с начала войны в Карабахе поговорили

Алиев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья и процветания, сообщили в пресс-службе президент Азербайджана. После этого речь зашла о столкновении Азербайджана и Армении из-за непризнанной республики Нагорный Карабах, передает RT.

Ранее Владимир Путин призвал к скорейшему прекращению огня в Карабахе, так как там гибнут люди. Он назвал происходящее трагедией, пишет «Свободная пресса».

