Путин и Алиев впервые с начала войны в Карабахе поговорили

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в ходе телефонной беседы обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Это первая беседа двух лидеров с начала военных действий в регионе.

Путина попросили вмешаться в «позиционную драку» в Карабахе

Алиев поздравил Путина с днем рождения, пожелав ему здоровья и процветания, сообщили в пресс-службе президент Азербайджана. После этого речь зашла о столкновении Азербайджана и Армении из-за непризнанной республики Нагорный Карабах, передает RT.

Ранее Владимир Путин призвал к скорейшему прекращению огня в Карабахе, так как там гибнут люди. Он назвал происходящее трагедией, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанВладимир Путин
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