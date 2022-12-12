Путин и Алиев обсудили реализацию карабахских договоренностей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, главы государств обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Эрдоган и Путин поговорили по телефону

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», — приводит сообщение ТАСС.

Путин и Алиев также условились о дальнейших контактах.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и выполнение зерновой сделки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Нагорный КарабахТелефонный РазговорАзербайджанВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры