Путин и Алиев обсудили реализацию карабахских договоренностей

«Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», — приводит сообщение ТАСС.

Путин и Алиев также условились о дальнейших контактах.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и выполнение зерновой сделки.

