Эрдоган и Путин поговорили по телефону

Уточняется, что Эрдоган обсудил с российским коллегой двусторонние отношения, а также выполнение зерновой сделки.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с НСН заявил, что Россия не будет продавать газ Турции со скидкой в 25%.

«Если Турция стукнет кулаком по столу и скажет: Мы требуем! Продавайте нам дешевле! Зачем? Пусть они пойдут по рынку и поищут дешевле. У нас в 2015 году уже была ситуация, когда турецкое руководство на полном серьезе говорило, что заместит российский газ. Но что-то этого газа не нашлось, тем более дешевле. У нас бывали разные ситуации с Турцией, но сейчас вступать в конфликт из-за цены газа… У Турции большие сложности в экономике, но если каждый раз делать скидки, когда у какой-то экономики сложности, то Евросоюзу мы газ должны были бы продавать за 100 долларов, начиная с 2009 года. Вероятность того, что Россия, продавая газ Турции по очень привлекательной цене, начнет продавать газ с еще дополнительной скидкой в 25%, не представляется возможной. Это не в интересах России. Если бы Турция вошла в Союзное государство, то можно будет сделать скидку и 50%», - сказал Фролов.

