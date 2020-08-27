Путин готов поддержать Лукашенко силой

Публичное заявление о готовности поддержать Александра Лукашенко при помощи силовых структур прозвучало от президента России. Владимир Путин сообщил, что Россия сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», - сказал Путин в телеинтервью. Он пояснил, что решение было принято в соответствии с документами Союзного государства и ОДКБ. На запрос Лукашенко Путин, по его словам, ответил, что «Россия исполнит все свои обязательства».

Президент России также назвал условия, при которых созданный резерв российских силовых структур может быть задействован в Белоруссии. По его словам, это не будет сделано до тех пор, пока «экстремистские элементы» не начнут переходить «определенные границы» и «поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания». Сейчас необходимости использовать этот резерв нет – к такому выводу они с Лукашенко пришли во время недавних переговоров.

При этом Путин назвал действия белорусских силовиков во время протестов «достаточно сдержанными» и выразил надежду на то, что всем участникам происходящего в Белоруссии кризиса «хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход».

Впрочем, один из адресатов этой последней реплики слышать ее, по всей видимости, не готов, больше полагаясь на российские резервы. Стоит отметить, что лидер белорусской оппозиции, соперник Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская буквально два дня назад заявила о готовности к диалогу с официальными властями. Сегодня Лукашенко ответил на это условием, согласно которому от противоположной стороны должны выступать «вменяемые люди». «Если есть вменяемые люди от оппозиции, которые видят свою страну свободной и независимой, милости просим, высказывайте свою позицию, но не на улице. Под давлением улиц никакого диалога в Беларуси не будет», - сказал Лукашенко.

Таких «вменяемых людей» оппозиция уже предложила, сформировав именно для диалога Координационный совет. Но сразу после его создания генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти, нескольких членов совета посадили на десять суток, а в СК на допрос вызвали вошедшую в состав совета писательницу, лауреата Нобелевской премии Светлану Алексиевич. Теперь же, после того, как о готовности оказать Лукашенко силовую поддержку открыто заявил Путин, уж точно, говоря словами самого президента Белоруссии, «никакого диалога в Беларуси не будет».

