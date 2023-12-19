Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он рассказал, что США всегда беспокоило сближение РФ с Европой и Вашингтон пугал всех Москвой.

«Зачем нам эти страны НАТО, они нам не были не нужны, да и в будущем не будут нужны», — указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что страны Запада планировали развалить Россию после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

