Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: У России нет резонов воевать со странами НАТО

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он рассказал, что США всегда беспокоило сближение РФ с Европой и Вашингтон пугал всех Москвой.

«Зачем нам эти страны НАТО, они нам не были не нужны, да и в будущем не будут нужны», — указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что страны Запада планировали развалить Россию после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвропаНАТОМинобороны РФВладимир Путин

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