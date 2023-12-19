Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой и НАТО
19 декабря 202314:48
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собиралась и не собирается воевать с Европой, сообщает пресс-служба Кремля.
Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, он рассказал, что США всегда беспокоило сближение РФ с Европой и Вашингтон пугал всех Москвой.
«Зачем нам эти страны НАТО, они нам не были не нужны, да и в будущем не будут нужны», — указал глава государства.
Ранее Путин заявил, что страны Запада планировали развалить Россию после распада СССР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru