Путин: Главная задача России – подъем доходов граждан

Глава государства назвал подъем доходов россиян «главной, основной задачей», которую власти страны не будут решать «простыми линейными методами», отмечает Ura.ru.

«Для этого мы должны обеспечить рост темпов развития экономики и изменение её качества. <...> Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Кроме того, еще одной важной для России проблемой Путин назвал демографию. Президент подчеркнул, что решением этих вопросов власти «намерены заниматься в ближайшее время».

Ранее в интервью CNBC Путин отказался отвечать на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента в 2024 году. Глава государства отметил, что не хочет таким образом дестабилизировать обстановку в стране, пишет РИА ФАН.

