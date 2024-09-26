Путин: Европа и США утрачивают свои позиции в мировой экономике
Современный мир вошёл в эпоху коренных, необратимых изменений. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве, он указал, что формирующаяся многополярная модель развития «запускает новую волну глобального роста на весь 21 век».
«И этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке... которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике», - сказал российский лидер.
Он добавил, что рост будет происходить в странах БРИКС, а также странах, желающих присоединиться к объединению.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин намерен вместе с партнёрами по БРИКС способствовать продвижению многополярного мира, сообщает RT.
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