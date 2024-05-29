Путин: Если военные Польши зайдут на Украину, они уже не уйдут

Польские военные никогда не уйдут с Украины, если зайдут на территорию этой страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина.

«Если, скажем, зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, поляки – никогда. Это очевидная вещь», – заявил глава государства.

Также Путин назвал «чушью и дурью» идею держать иностранных наемников у границ Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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