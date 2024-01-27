Путин: Элита должна формироваться из защитников, а не из «обнажающих гениталии»
Российская элита должна формироваться из защитников Родины, а не из тех, кто «обнажает гениталии». Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи со студентами-участниками специальной военной операции.
Как отметил глава государства, страна должна поддерживать таких ребят, которые прерывали обучение и пошли в зону боевых действий.
«Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», — цитирует Путина ТАСС.
Президент указал при этом, что подобные «чудики» тоже нужны, «тоже пускай будут». Однако настоящую элиту, в руки которой можно передать страну, необходимо сформировать из защитников.
Ранее Путин заявил, что решение о начале СВО принималось исключительно с целью защиты интересов России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как отметил президент, на исторических российских территориях происходил геноцид, и русских объявили «нетитульной нацией».
«Не хочется употреблять ненормативную лексику, то есть хочется, наоборот, употреблять, но поскольку здесь камеры работают, это невозможно, и девушки у нас тут присутствуют», — добавил глава государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru