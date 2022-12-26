«Путин доверяет»: Депутат Матвейчев о новом назначении Медведева
Назначение Медведева первым заместителем в военно-промышленной комиссии России — показатель высокого уровня доверия Путина экс-премьеру, сказал НСН Олег Матвейчев.
От Медведева на новом посту потребуются недюжинная энергия и работоспособность, этих качеств и политического веса у него вполне достаточно, сказал НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии России. Матвейчев назвал кандидатуру Медведева вполне логичной, а его назначение обоснованным.
«Конечно, это опытный специалист. Медведев много лет работал премьер-министром, знает все отрасли, все предприятия. Это человек, которому президент доверяет. У Путина не слишком большая команда, он не может доверить столь высокий пост первому встречному. Медведев — как раз тот человек, который по своему предыдущему опыту работы вполне соответствует такому подходу», — сказал Матвейчев.
Собеседник НСН назвал качества, которые пригодятся Медведеву на новом посту.
«Ему нужен не внушительный политический вес, а энергия и работоспособность. Они у него есть, Медведев еще молодой человек, который может трудиться круглые сутки. В этом и будет состоять его основная задача. Нужно будет посещать все предприятия военно-промышленного комплекса и следить за каждым вопросом, чтобы вовремя принять меры в случае возникновения проблем. В любом случае политического веса Медведева достаточно для любого руководителя российского оборонного предприятия», — отметил депутат.
В заключение Матвейчев назвал российскую оборонную промышленность лучшей в мире.
«Там были проблемы в 1990-е годы, однако за последние двадцать лет там навели порядок. Конечно, далеко не всегда армия заказывала те объемы, которые были в СССР. У нас происходило и сокращение армии, и вообще бюджет не настолько большой, какой был при советской власти. Скажем, в 2005 году никто не предполагал, что в НАТО будет гигантский конфликт. Наша оборонка хоть и сжата, но она есть. Важно теперь ее улучшать и масштабировать. Хоть в оборонной промышленности у нас и проблемы, но в этом секторе мы занимаем первое место в мире. Мы создаем самое лучшее и самое недорогое оружие. То же американское вооружение порой хуже нашего, но стоит в десять раз дороже», — подытожил он.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что новое назначение Медведева может быть попыткой «железной рукой» пресечь махинации в военно-промышленных корпорациях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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