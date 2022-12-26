«Путин доверяет»: Депутат Матвейчев о новом назначении Медведева

Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность первого заместителя в военно-промышленной комиссии России. Матвейчев назвал кандидатуру Медведева вполне логичной, а его назначение обоснованным.

«Конечно, это опытный специалист. Медведев много лет работал премьер-министром, знает все отрасли, все предприятия. Это человек, которому президент доверяет. У Путина не слишком большая команда, он не может доверить столь высокий пост первому встречному. Медведев — как раз тот человек, который по своему предыдущему опыту работы вполне соответствует такому подходу», — сказал Матвейчев.

Собеседник НСН назвал качества, которые пригодятся Медведеву на новом посту.

«Ему нужен не внушительный политический вес, а энергия и работоспособность. Они у него есть, Медведев еще молодой человек, который может трудиться круглые сутки. В этом и будет состоять его основная задача. Нужно будет посещать все предприятия военно-промышленного комплекса и следить за каждым вопросом, чтобы вовремя принять меры в случае возникновения проблем. В любом случае политического веса Медведева достаточно для любого руководителя российского оборонного предприятия», — отметил депутат.

В заключение Матвейчев назвал российскую оборонную промышленность лучшей в мире.

«Там были проблемы в 1990-е годы, однако за последние двадцать лет там навели порядок. Конечно, далеко не всегда армия заказывала те объемы, которые были в СССР. У нас происходило и сокращение армии, и вообще бюджет не настолько большой, какой был при советской власти. Скажем, в 2005 году никто не предполагал, что в НАТО будет гигантский конфликт. Наша оборонка хоть и сжата, но она есть. Важно теперь ее улучшать и масштабировать. Хоть в оборонной промышленности у нас и проблемы, но в этом секторе мы занимаем первое место в мире. Мы создаем самое лучшее и самое недорогое оружие. То же американское вооружение порой хуже нашего, но стоит в десять раз дороже», — подытожил он.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что новое назначение Медведева может быть попыткой «железной рукой» пресечь махинации в военно-промышленных корпорациях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

