Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем

Президент России Владимир Путин во время выступления на X Парламентском форуме БРИКС допустил, что в будущем может быть создан парламент объединения.

Он отметил, что в этом году количество стран-участниц БРИКС увеличилось до десяти. Россия, являясь председателем, активно работает над тем, чтобы новые члены успешно интегрировались в механизмы объединения.