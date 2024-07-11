Путин допустил создание парламента БРИКС в будущем
Президент России Владимир Путин во время выступления на X Парламентском форуме БРИКС допустил, что в будущем может быть создан парламент объединения.
Он отметил, что в этом году количество стран-участниц БРИКС увеличилось до десяти. Россия, являясь председателем, активно работает над тем, чтобы новые члены успешно интегрировались в механизмы объединения.
Путин выделил достижение положительных изменений в мировой экономике как один из ключевых приоритетов объединения. Участники организации акцентируют внимание на увеличении доли национальных валют в международной торговле и инвестициях, разработке безопасных финансовых инструментов и механизмов взаимных расчетов.
11-12 июля в Санкт-Петербурге проходит десятый парламентский форум БРИКС. Основная тема форума — «Парламентское измерение БРИКС: перспективы укрепления межпарламентского взаимодействия», передает «Радиоточка НСН».
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