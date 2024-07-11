Азербайджан заявил о желании стать полноправным участником БРИКС

Азербайджан желает стать полноправным участником БРИКС. Как сообщает ТАСС, об этом заявила председатель парламента республики Сахиба Гафарова.

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Выступая на пленарном заседании Х Парламентского форума БРИКС, она отметила, что внешняя политика Баку «содействует диалогу, сотрудничеству и солидарности».

«Это касается и двусторонних отношений, и деятельности в рамках международных площадок. В частности, это касается и сотрудничества с БРИКС», - указала спикер.

Гафарова добавила, что вступлению страны в объединение будет способствовать развитие сотрудничества на парламентском уровне.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:АзербайджанПарламентБрикс

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