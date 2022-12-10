Путин допустил использование Россией американских наработок по обезоруживающему удару

«У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара — первое. Второе — они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который по пунктам управления должен наноситься, лишать противника этих систем управления», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Путин допустил, что Москва могла бы взять на вооружение наработки американских партнеров для обеспечения собственной безопасности. Как отметил президент, «мы просто думаем над этим».

Кроме того, глава государства напомнил, что Вашингтон не исключает превентивного удара по условному противнику: эта стратегия прописана в основополагающих документах Соединенных Штатов. Российская доктрина предполагает ответно-встречный удар после запуска ракет другой ядерной державой. Путин заключил, что мнение потенциального противника о возможности использования теории превентивного удара «нас заставляет задуматься о тех угрозах, которые нам создаются такого рода идеями в сфере обороны других стран».

