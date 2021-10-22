Путин допустил исключение «Талибана» из списка террористов

Как напомнил российский лидер, решение о включении талибов в число террористических организаций было принято на уровне ООН.

«Мы солидарны (с общими решениями по «Талибану») и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка, из списка террористических организаций», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что РФ «к этому подходит», и позиция Москвы — «двигаться именно в этом направлении», сообщает Ura.ru.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что решение об исключении талибов из списка террористических движений должно происходить на уровне ООН, пишет РИА ФАН.

«Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — добавил Путин.

