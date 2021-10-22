Путин допустил исключение «Талибана» из списка террористов
Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) может быть исключено из списка террористических организаций. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании клуба «Валдай».
Как напомнил российский лидер, решение о включении талибов в число террористических организаций было принято на уровне ООН.
«Мы солидарны (с общими решениями по «Талибану») и будем принимать решение об исключении их из этого террористического списка, из списка террористических организаций», — цитирует Путина ТАСС.
Президент отметил, что РФ «к этому подходит», и позиция Москвы — «двигаться именно в этом направлении», сообщает Ura.ru.
Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что решение об исключении талибов из списка террористических движений должно происходить на уровне ООН, пишет РИА ФАН.
«Эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», — добавил Путин.
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