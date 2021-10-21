Путин привёл пример положительных усилий талибов

Президент России Владимир Путин отметил, что Москва видит примеры, как движение «Талибан» (запрещено в РФ) предпринимает усилия, чтобы «избавиться от радикальных элементов» в Афганистане. Об этом глава государства заявил после выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом Путин с сожалением констатировал, что присутствие террористических группировок, таких как «Исламское государство» (запрещено в РФ), сохраняется в этой стране. Президент РФ подчеркнул, что для нормализации обстановки в Афганистане ему необходима помощь в восстановлении экономики.

Владимир Путин также указал, что главную ответственность за события в Афганистане несут государства, которые принимали участие в коалиции США, присутствовавшей в этой стране. Президент также заверил, что страны Шанхайской организации сотрудничества будут работать над обеспечением безопасности вне зависимости от того, что происходит в Афганистане.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанПутинТалибан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры