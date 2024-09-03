Путин: Для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных
Отношения с Монголией в настоящее время выглядят для России одними из приоритетных. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ российский лидер указал, что Москва «ценит то внимание», которое Улан-Батор уделяет «их последовательному укреплению».
«Главная задача - это диверсификация наших экономических связей. У нас хорошие возможности для развития кооперации», - заключил он.
Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в октябре в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных
- В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть
- СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения
- Путин: Проект газопровода через Монголию проходит госэкспертизу
- Российский паралимпиец Александр Костин установил рекорд в забеге на 1500 метров
- Россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные
- Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани
- Сооснователь Pink Floyd поблагодарил народ России за победу над нацистами
- На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
- В России в 2025 году запустят реестр злостных должников по алиментам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru