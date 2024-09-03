Путин: Для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных

Отношения с Монголией в настоящее время выглядят для России одними из приоритетных. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил о возможности поставок газа из РФ для монгольских потребителей

На встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ российский лидер указал, что Москва «ценит то внимание», которое Улан-Батор уделяет «их последовательному укреплению».

«Главная задача - это диверсификация наших экономических связей. У нас хорошие возможности для развития кооперации», - заключил он.

Ранее президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение Путина принять участие во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдет в октябре в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:МонголияРоссияВладимир Путин

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