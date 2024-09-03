Путин заявил о возможности поставок газа из РФ для монгольских потребителей

Россия рассматривает возможность поставок газа для потребителей в Монголии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Рассматривается возможность поставок... топлива и для монгольских потребителей. "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», — заявил российский лидер.

Как отметил глава государства, Россия уже надежно обеспечивает монгольскую экономику энергоресурсами и откликается на запросы по экспорту топлива. Путин подчеркнул, что Москва видит перспективы сотрудничества с Улан-Батором в газовой сфере.

Во вторник Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в Улан-Баторе, напоминает «Свободная пресса».

