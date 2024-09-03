Путин заявил о возможности поставок газа из РФ для монгольских потребителей
Россия рассматривает возможность поставок газа для потребителей в Монголии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Рассматривается возможность поставок... топлива и для монгольских потребителей. "Газпром" готов оказать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны», — заявил российский лидер.
Как отметил глава государства, Россия уже надежно обеспечивает монгольскую экономику энергоресурсами и откликается на запросы по экспорту топлива. Путин подчеркнул, что Москва видит перспективы сотрудничества с Улан-Батором в газовой сфере.
Во вторник Владимир Путин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в Улан-Баторе, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru