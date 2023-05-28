Путин: для России наступило время борьбы за право быть собой

Для России настало время самоопределения и борьбы за право быть самой собой, сообщил глава государства Владимир Путин.

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В видеообращении президент призвал уважительно относиться к своим корням, а также сохранить в собственных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура», особый ценностный посыл.

Ранее Путин заявил, что будущее есть у каждого, и оно разное, а у России — хорошее, потому что жители ее страны знают, чего хотят, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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