Путин дискутировал со студенткой о правах и обязанностях граждан

Президент России поддержал стремление девушки, которая станет политологом и собирвется работать в школе, рассказывать ученикам о необходимости активной гражданской позиции, о необходимости знать свои права. В этом контексте глава государства напомнил об обязанностях каждого гражданина.

«Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», - отметил Путин.

Он продолжил мысль, приведя в пример историю народного ополчения.

«Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», - заявил президент.

Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому и посетил новый Музей археологии Чудова монастыря.

