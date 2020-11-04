Путин дискутировал со студенткой о правах и обязанностях граждан
Президент Путин отметил, что права и обязанности граждан должны находиться в гармонии. Такой вывод он сделал, вступив в дискуссию с московской студенткой из Удмуртии после возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в День народного единства, информирует РИА Новости.
Президент России поддержал стремление девушки, которая станет политологом и собирвется работать в школе, рассказывать ученикам о необходимости активной гражданской позиции, о необходимости знать свои права. В этом контексте глава государства напомнил об обязанностях каждого гражданина.
«Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», - отметил Путин.
Он продолжил мысль, приведя в пример историю народного ополчения.
«Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», - заявил президент.
Ранее президент возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому и посетил новый Музей археологии Чудова монастыря.
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