Президент Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Российский лидер Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кульме Минину и Дмитрию Пожарскому, информирует телеканал «Россия 24» в среду, 4 ноября.

В торжественной церемонии возложения цветов с президентом РФ участвовали представители молодежных организаций, пишут «Известия».

Также сообщается, что Путин намерен посетить новый Музей археологии Чудова монастыря. Он также сможет услышать обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.

