Президент Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
4 ноября 202012:46
Российский лидер Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кульме Минину и Дмитрию Пожарскому, информирует телеканал «Россия 24» в среду, 4 ноября.
В торжественной церемонии возложения цветов с президентом РФ участвовали представители молодежных организаций, пишут «Известия».
Также сообщается, что Путин намерен посетить новый Музей археологии Чудова монастыря. Он также сможет услышать обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.
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4 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru