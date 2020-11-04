Президент Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Российский лидер Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кульме Минину и Дмитрию Пожарскому, информирует телеканал «Россия 24» в среду, 4 ноября.

В торжественной церемонии возложения цветов с президентом РФ участвовали представители молодежных организаций, пишут «Известия».

Также сообщается, что Путин намерен посетить новый Музей археологии Чудова монастыря. Он также сможет услышать обновленный колокольный звон курантов Спасской башни.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: img.iaai.ru
ТЕГИ:День Народного ЕдинстваПамятникВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры