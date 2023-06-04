Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву

По словам представителя Кремля, президент в тот день постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов. Позже он дал указания как верховный главнокомандующий, рассказал Песков.

«Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего и так далее», - сказал пресс-секретарь президента.

Атака беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет информации об ответственных за инцидент, передает «Радиоточка НСН».

