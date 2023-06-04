Путин дал ряд поручений после атаки беспилотников на Москву
В день атаки беспилотников на столицу президент Владимир Путин дал несколько поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент эфира опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам представителя Кремля, президент в тот день постоянно получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов. Позже он дал указания как верховный главнокомандующий, рассказал Песков.
«Поскольку информация обновлялась очень быстро, то это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего и так далее», - сказал пресс-секретарь президента.
Атака беспилотников на Москву произошла утром 30 мая. Официальный представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона нет информации об ответственных за инцидент, передает «Радиоточка НСН».
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