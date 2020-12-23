Путин дал прогноз будущим отношениям РФ и США

Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России и США при администрации избранного президента Джо Байдена не изменятся. Об этом президент рассказал в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает RT.

Глава государства прокомментировал выступление главы партии КПРФ Геннадия Зюганова о новых трудностях для России после смены руководства США.

«Будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться», — заявил Путин.

Однако российский лидер отметил, что в стране должны заранее прогнозировать возможные сложности и соответственно угрозам выстраивать работу в сфере экономики и обороноспособности.

Ранее в ходе совместного заседания Путин заявил о необходимости увеличения МРОТ в России.

