Путин дал прогноз будущим отношениям РФ и США
Президент РФ Владимир Путин считает, что отношения России и США при администрации избранного президента Джо Байдена не изменятся. Об этом президент рассказал в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, сообщает RT.
Глава государства прокомментировал выступление главы партии КПРФ Геннадия Зюганова о новых трудностях для России после смены руководства США.
«Будет как обычно. Мы не должны на это ориентироваться», — заявил Путин.
Однако российский лидер отметил, что в стране должны заранее прогнозировать возможные сложности и соответственно угрозам выстраивать работу в сфере экономики и обороноспособности.
Ранее в ходе совместного заседания Путин заявил о необходимости увеличения МРОТ в России.
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