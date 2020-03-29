Путин дал поручения по итогам обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта, которое он сделал в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сказано в сообщении Кремля.
Так, поручено правительству России с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячно осуществлять дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые также имеют право на получение материнского капитала.
По поручению главы государства будет сформирован перечень экономических сфер, наиболее пострадавших в том числе в связи с распространением коронавируса.
Отмечается, что Владимир Путин поручил вести постоянный мониторинг экономической ситуации в стране, пишут «Известия».
Российский лидер поручил продлить отсрочку налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, за исключением НДС, на полгода. На тот же период будет отсрочена уплата микропредприятиями страховых взносов в социальные фонды, отмечает RT.
Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину и Центробанку подготовить закон о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы при снижении доходов на 30% и более из-за пандемии коронавируса, дополняет Газета.ru
Полный список поручений президента России опубликован на сайте Кремля.
Напомним, 25 марта Владимир Путин в телеобращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и огласил ряд мер социальной и экономической для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса.
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