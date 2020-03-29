Путин дал поручения по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта, которое он сделал в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сказано в сообщении Кремля.

Так, поручено правительству России с 1 апреля в течение трёх месяцев ежемесячно осуществлять дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до трёх лет, которые также имеют право на получение материнского капитала.

По поручению главы государства будет сформирован перечень экономических сфер, наиболее пострадавших в том числе в связи с распространением коронавируса.