Путин дал оценку практике передачи полномочий губернаторам во время пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин положительно оценил практику передачи главам регионов дополнительных полномочий во время пандемии COVID-19. По его мнению, это позволило не задушить экономику и «не пропустить удары» новой вирусной инфекции. Об этом российский лидер рассказал в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет».

«Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — цитирует президента РИА Новости.

Путин одобрил действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

Президент отметил, что избранная стратегия «сработала» в период пандемии.

Напомним, в мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что на тот момент оценивать эффект от передачи отдельных полномочий губернаторам в период пандемии рано, и указал, что такая оценка будет дана позднее.

Ранее, президент РФ Владимир Путин разрешил главам регионов с 12 мая ослаблять или ужесточать ограничительные меры, которые введены на фоне пандемии коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ГубернаторыКоронавирусВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры