Путин дал оценку практике передачи полномочий губернаторам во время пандемии COVID-19
Президент России Владимир Путин положительно оценил практику передачи главам регионов дополнительных полномочий во время пандемии COVID-19. По его мнению, это позволило не задушить экономику и «не пропустить удары» новой вирусной инфекции. Об этом российский лидер рассказал в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет».
«Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — цитирует президента РИА Новости.
Президент отметил, что избранная стратегия «сработала» в период пандемии.
Напомним, в мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что на тот момент оценивать эффект от передачи отдельных полномочий губернаторам в период пандемии рано, и указал, что такая оценка будет дана позднее.
Ранее, президент РФ Владимир Путин разрешил главам регионов с 12 мая ослаблять или ужесточать ограничительные меры, которые введены на фоне пандемии коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки на территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru