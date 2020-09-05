Путин дал оценку практике передачи полномочий губернаторам во время пандемии COVID-19

Президент России Владимир Путин положительно оценил практику передачи главам регионов дополнительных полномочий во время пандемии COVID-19. По его мнению, это позволило не задушить экономику и «не пропустить удары» новой вирусной инфекции. Об этом российский лидер рассказал в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет».

«Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — цитирует президента РИА Новости.