Путин дал добро на новый срок краснодарского губернатора Кондратьева
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает кандидатуру действующего губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на следующих выборах главы региона.
Ранее сам Кондратьев обратился к Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции с вопросом о возможности его выдвижения.
«Я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними конечное решающее слово, что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу», - сказал в ответ глава государства.
Накануне Путин поддержал кандидатуру главы Татарстана Рустама Минниханова на очередных выборах руководителя республики. Полномочия главы региона заканчиваются в сентябре.
В свою очередь Минниханов выразил готовность продолжить работу в случае поддержки со стороны главы государства и баллотироваться на новый срок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Гибель украинского полковника в Донбассе связали с националистами
- Путин дал добро на новый срок краснодарского губернатора Кондратьева
- СМИ: США выходят из Договора по открытому небу
- СМИ: Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на COVID-19
- Первые аппараты ИВЛ из США доставлены в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru