Путин дал добро на новый срок краснодарского губернатора Кондратьева

«Я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними конечное решающее слово, что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу», - сказал в ответ глава государства.



Накануне Путин поддержал кандидатуру главы Татарстана Рустама Минниханова на очередных выборах руководителя республики. Полномочия главы региона заканчиваются в сентябре.



В свою очередь Минниханов выразил готовность продолжить работу в случае поддержки со стороны главы государства и баллотироваться на новый срок.

