Моди примет участие в саммите БРИКС в России

«Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — указали в ведомстве.

Ожидается, что во время саммита БРИКС индийский премьер проведет двусторонние встречи с коллегами из государств объединения и других стран.

Саммит БРИКС пройдет в Казани, он запланирован на 22-24 октября, напоминает «Свободная пресса».

