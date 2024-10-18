Моди примет участие в саммите БРИКС в России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию, политик примет участие в шестнадцатом саммите БРИКС. Об этом сообщил индийский МИД.

Си Цзиньпин приедет в Казань на саммит БРИКС

«Нарендра Моди посетит Россию 22-23 октября по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — указали в ведомстве.

Ожидается, что во время саммита БРИКС индийский премьер проведет двусторонние встречи с коллегами из государств объединения и других стран.

Саммит БРИКС пройдет в Казани, он запланирован на 22-24 октября, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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