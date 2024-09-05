Путин: Более 30 стран проявляют готовность к сотрудничеству с БРИКС

«Более 30 стран мира на сегодняшний день проявляют готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС», - сказал он.

По словам президента России, новые члены БРИКС являются самодостаточными странами с быстроразвивающейся экономикой и самобытной культурной. Как добавил Путин, такие страны, безусловно, внесут позитивный вклад в развитие организации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что турецкая сторона уже подала официальную заявку на вступление в БРИКС, подтвердил интерес Анкары к организации, напоминает «Радиоточка НСН».

