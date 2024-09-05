Путин: Более 30 стран проявляют готовность к сотрудничеству с БРИКС
Множество стран мира сегодня проявляют интерес к БРИКС, сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин.
«Более 30 стран мира на сегодняшний день проявляют готовность сотрудничать, а некоторые и присоединиться к БРИКС», - сказал он.
По словам президента России, новые члены БРИКС являются самодостаточными странами с быстроразвивающейся экономикой и самобытной культурной. Как добавил Путин, такие страны, безусловно, внесут позитивный вклад в развитие организации.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что турецкая сторона уже подала официальную заявку на вступление в БРИКС, подтвердил интерес Анкары к организации, напоминает «Радиоточка НСН».
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