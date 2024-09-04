Армения намерена участвовать в саммите БРИКС
4 сентября 202413:19
Армения планирует принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян, пишет РИА Новости.
Замглавы МИД ответил утвердительно на вопрос, будет ли Ереван участвовать во встрече. В то же время Сафарян не уточнил формат участия Армении в саммите.
Встреча БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на саммит объединения приедет президент Сербии Александр Вучич.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru