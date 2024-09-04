Армения намерена участвовать в саммите БРИКС

Армения планирует принять участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян, пишет РИА Новости.

Эрдоган принял приглашение посетить саммит БРИКС в Казани

Замглавы МИД ответил утвердительно на вопрос, будет ли Ереван участвовать во встрече. В то же время Сафарян не уточнил формат участия Армении в саммите.

Встреча БРИКС в Казани пройдет 22-24 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на саммит объединения приедет президент Сербии Александр Вучич.

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:СаммитАрменияБрикс

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